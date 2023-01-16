Жигулёв: «Челси» хочет Захаряна, но не платит. Может, сверху говорят, что не надо

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулёв заявил, что скептически относится к потенциальной возможности переезда в европейский клуб, а также усомнился в причинах несостоявшегося перехода хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» летом 2022 года.

«Был ли вариант поехать ещё куда-то в Европу в летнее трансферное окно? К переезду в Европу сейчас отношусь скептически. Летом никто из наших не уехал туда, как я и думал. Да, Миранчук перешёл в «Торино», но он и до этого играл в Италии — всё окей. Вон «Челси» хочет Захаряна, а деньги перевести не может. Но только ли проблема в этом? Может быть, сверху говорят, что не надо», — приводит слова Жигулёва «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Челси» сохраняет интерес к полузащитнику «Динамо», а сам Захарян не против перехода в стан «аристократов».