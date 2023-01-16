Защитник «Ниццы»: не думаю, что я намного хуже тех, кого Дешам вызвал на ЧМ-2022

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо сравнил свой уровень игры с уровнем футболистов, которых главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал на чемпионат мира в Катаре.
«Честно говоря, я не думаю, что намного хуже тех центральных защитников, которые были вызваны на чемпионат мира. Я не зациклен на этом, но я реалист. Наше начало сезона не получилось хорошим, поэтому я не мог представить, что меня вызовут. Оглядываясь назад, если бы мы были вторыми в лиге на момент озвучивания состава, то почему бы и нет… Я не питаю иллюзий», — приводит слова Тодибо L'Equipe.
23-летний Тодибо выступает за «Ниццу» с февраля 2021 года. В 25 матчах нынешнего сезона он не отметился результативными действиями.
Болельщики встречают сборную Франции в Париже. Видеоролик:
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