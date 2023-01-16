Нюбель не вернётся в «Баварию» в этом сезоне. Голкипер продолжит играть за «Монако»

Арендованный у «Баварии» голкипер «Монако» Александр Нюбель не вернётся в расположение мюнхенского клуба в текущем сезоне.
«Правда, что Нюбель не вернётся в «Баварию» в этом сезоне. Возвращение не обсуждается. Александр продолжит играть за «Монако» во второй половине сезона», — приводит слова агента голкипера Sky Sport Germany.
26-летний Нюбель выступает за «Монако» на правах аренды с 2021 года. «Бавария» рассматривала вариант с досрочным возвращением немецкого игрока из аренды в связи с травмой основного вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера, из-за которой капитан рекордмайстера пропустит всю оставшуюся часть текущего сезона. На счету Нюбеля 27 матчей в сезоне-2022/2023, в которых он одержал семь «сухих» побед.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
- 16 января 2023
-
14:40
-
14:29
-
14:28
-
14:25
-
14:14
-
14:09
-
14:01
-
13:43
-
13:35
-
13:34
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:40
-
12:40
-
12:35
-
12:19
-
12:16
-
12:15
-
12:12
-
12:02
-
11:55
-
11:50
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:29
-
11:28
-
11:25
-
11:24
-
11:18
-
11:07
-
11:02