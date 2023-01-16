Нюбель не вернётся в «Баварию» в этом сезоне. Голкипер продолжит играть за «Монако»

Арендованный у «Баварии» голкипер «Монако» Александр Нюбель не вернётся в расположение мюнхенского клуба в текущем сезоне.

«Правда, что Нюбель не вернётся в «Баварию» в этом сезоне. Возвращение не обсуждается. Александр продолжит играть за «Монако» во второй половине сезона», — приводит слова агента голкипера Sky Sport Germany.

26-летний Нюбель выступает за «Монако» на правах аренды с 2021 года. «Бавария» рассматривала вариант с досрочным возвращением немецкого игрока из аренды в связи с травмой основного вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера, из-за которой капитан рекордмайстера пропустит всю оставшуюся часть текущего сезона. На счету Нюбеля 27 матчей в сезоне-2022/2023, в которых он одержал семь «сухих» побед.

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?