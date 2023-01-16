Мудрик был приоритетом «Арсенала». В клубе считают, что сделали всё для его подписания

Перешедший в лондонский «Челси» из донецкого «Шахтёра» украинский вингер Михаил Мудрик был приоритетом на приобретение в зимнее трансферное окно другой команды из столицы Великобритании, «Арсенала». Об этом в своём «твиттере» сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации итальянского журналиста, в «Арсенале» хотели заполучить Мудрика и считали его приоритетной целью для усиления состава команды. Несмотря на то что приобрести украинца не удалось, руководство «пушкарей» уверено в том, что они сделали всё для того, чтобы подписать игрока, предложив внушительную сумму трансфера.

«Арсенал» долгое время считался лидером в борьбе за Мудрика, однако в последние дни активность «Челси» сыграла решающую роль в переходе. «Аристократы» заплатили за игрока сборной Украины € 100 млн с учётом бонусов.

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»: