Мудрик был приоритетом «Арсенала». В клубе считают, что сделали всё для его подписания

Перешедший в лондонский «Челси» из донецкого «Шахтёра» украинский вингер Михаил Мудрик был приоритетом на приобретение в зимнее трансферное окно другой команды из столицы Великобритании, «Арсенала». Об этом в своём «твиттере» сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации итальянского журналиста, в «Арсенале» хотели заполучить Мудрика и считали его приоритетной целью для усиления состава команды. Несмотря на то что приобрести украинца не удалось, руководство «пушкарей» уверено в том, что они сделали всё для того, чтобы подписать игрока, предложив внушительную сумму трансфера.
«Арсенал» долгое время считался лидером в борьбе за Мудрика, однако в последние дни активность «Челси» сыграла решающую роль в переходе. «Аристократы» заплатили за игрока сборной Украины € 100 млн с учётом бонусов.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»:
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