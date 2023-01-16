Нигматуллин предположил, почему «Челси» не торопится приобретать Захаряна у «Динамо»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин предположил, почему «Челси» не торопится приобретать Арсена Захаряна у московского «Динамо».
«Не очень хорошо знаю Мудрика. Но если даже судить по тому, что все его хотели приобрести, — стоящий игрок. «Челси» активен на трансферном рынке, так как у них ужасно складываются дела. Результаты бьют антирекорды. Неудивительно, что пытаются забрать всё, что есть на трансферном рынке.
При всём нашем желании, что Захарян будущая звезда российского футбола, переход в «Челси» не выглядел усилением на перспективу. Могли купить и отдать в аренду: да даже обратно в «Динамо». «Челси» не форсирует события, потому что Захарян — это вряд ли усиление с первых минут. Не та ситуация, как с Хвичей. Кварацхелия был уже сформировавшимся футболистом. Возможно, интерес к Захаряну сохраняется, но эта сделка не самая приоритетная для клуба. Сейчас есть задача приобрести игроков, которые будут решать самые высокие задачи здесь и сейчас», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 16 января 2023
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