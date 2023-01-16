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Юрий Сёмин: в моей тренерской карьере не было игрока, сравнимого с Кварацхелией

Юрий Сёмин: в моей тренерской карьере не было игрока, сравнимого с Кварацхелией
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что форвард «Наполи» Хвича Кварацхелия был самым талантливым футболистом в его карьере.

«Кто по таланту был сравним с Хвичей Кварацхелией из тех футболистов, с кем я работал? Может быть, Марат Измайлов, но он всё-таки не достиг такого успеха, как Хвича, особенно на первых этапах. Он, безусловно, был талантлив, но природные качества Хвичи значительно сильнее. Был ли в моей карьере футболист, сравнимый с Хвичей? У меня нет», — приводит слова Сёмина Legalbet.

21-летний Кварацхелия был игроком «Локомотива» с февраля по июль 2019 года. В 10 матчах за команду он забил один гол. Позднее Хвича оказался в «Рубине», откуда транзитом через батумское «Динамо» перешёл в «Наполи».

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи». Видеоролик:

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