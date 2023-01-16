Агент Лунёва: Андрей останется в «Байере» до конца сезона. Что дальше — посмотрим весной

Антон Смирнов, представитель вратаря «Байера» Андрея Лунёва, рассказал о будущем россиянина в леверкузенской команде.

«Можно на 99,9% сказать, что Лунёв останется в «Байере». Я не знаю, что должно произойти, чтобы он сейчас ушёл оттуда.

Переживают ли в «Байере», что ничего не получат, если Лунёв уйдёт летом свободным агентом? Мне кажется, нет. Они больше переживают за то, чтобы в этом сезоне у них был равноценный второй номер на вратарской позиции. На данный момент их всё устраивает. Если бы они начали сейчас кого-то искать, то могли бы потерять больше денег, чем если бы отпустили Андрея.

Предлагает ли «Байер» продление контракта? Мы это обсуждали в ноябре и договорились, что вернёмся к этому вопросу в марте-апреле, не раньше. Тогда уже будет более понятна ситуация. Отношение к Андрею хорошее, ему дали провести матч с «Венецией», Хаби Алонсо подходит, общается. Кто знает, что будет дальше», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».

31-летний Лунёв стал игроком «Байера» в 2021 году, перейдя на правах свободного агента из санкт-петербургского «Зенита». Всего за леверкузенский клуб голкипер сыграл три матча. Контракт Лунёва с «Байером» истекает в июне 2023 года.

Андрей Лунёв показал, как изучает немецкий язык: