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Непомнящий: российским игрокам было бы полезно сыграть в Южной Америке

Непомнящий: российским игрокам было бы полезно сыграть в Южной Америке
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Российский тренер Валерий Непомнящий сомневается, что местные футболисты захотят выступать за азиатские клубы.

«Сильно сомневаюсь, что переход российских футболистов в азиатские клубы, например, китайские, произведёт открытие. Но в менталитете наших игроков этого нет, все рвутся в Европу. Да, они могут туда поехать и получить игровое время, но я в это не верю.

Возможно, российские игроки могут поехать в Северную или Южную Америку. Меня бы это не удивило. Мне удалось побывать в Южной Америке, и я был просто поражён, насколько там боготворят футболистов. Страны там далеко не богатые, но стадионы там заполнены. Они просто помешаны на футболе. Российским игрокам было бы полезно там поиграть с точки зрения атмосферы», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

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