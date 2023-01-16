Лукин: когда Акинфеев пихал игроку ЦСКА, я перекрестился, что не мне. Было очень громко

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, как капитан и вратарь армейцев Игорь Акинфеев поддерживает дисциплину в команде.
«Когда на воротах Игорь Акинфеев, когда слышишь его подсказ и похвалу, появляются дополнительные силы. Невероятные ощущения, их надо прочувствовать. Я ещё неделю-две ходил с вдохновением и улыбкой на лице, меня было сложно остановить.
Пихал ли мне Акинфеев? Пока не было! Думаю, всё впереди. Было ли при мне такое, что кому-то прилетало? Конечно, не буду говорить кому — но я перекрестился, что не мне. Было очень громко. Игорь всегда за дисциплину и за то, чтобы ты полностью отдавался своему делу. Всё правильно требует», — приводит слова Лукина Sport24.
18-летний Лукин дебютировал за ЦСКА в текущем сезоне, сыграв за армейцев по одному матчу в чемпионате и Кубке России.
- 16 января 2023
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