Игрок ЦСКА Мойзес — о чемпионской гонке в РПЛ: вся борьба впереди

Бразильский игрок столичного ЦСКА Мойзес высказался об амбициях армейской команды в борьбе за трофеи. По его мнению, основное противостояние за титулы сезона-2022/2023 ещё впереди.

«У нашей обновлённой команды не до конца отлажены игровые связи. За время зимних сборов, будем надеяться, сможем устранить этот пробел. Страница перевёрнута, смотрим только вперёд. ЦСКА должен быть выше, должен бороться за первое-второе места. Уверен в этом!

Исправить ситуацию [в турнирной таблице], считаю, вполне реально. Сумеем выйти на свой лучший уровень, вернём футбол образца стартового отрезка сезона – тогда и в таблице поднимемся. Нам ещё играть с конкурентами, вся борьба впереди. Мы настроены серьёзно улучшить наше положение в чемпионате. Есть ещё и Кубок России, за который ЦСКА продолжает бороться», — приводит слова Мойзеса Bobsoccer.