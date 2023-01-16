Лунёв сделал заявление на фоне слухов о его возможном переезде в Турцию

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв выступил с заявлением на фоне слухов о его возможном переходе в один из турецких клубов. По словам футболиста, это махинации агентов, которые не имеют к нему прямого отношения.

«Хотелось бы сделать небольшое заявление. Я не давал авторизаций и мандатов кому-либо из агентов, работающих по направлению Турции.

В этой связи достаточно странно, что от моего имени рядом агентов ведутся переговоры с рядом турецких клубов. Последнее время это стало носить массовый характер. Моими представителями являются Смирнов Антон и Денис Сарсания. И какие-либо переговоры возможны только с ними и со мной напрямую», — написал Лунёв в личном телеграм-канале.

31-летний Лунёв стал игроком «Байера» в 2021 году, перейдя на правах свободного агента из санкт-петербургского «Зенита». Всего за леверкузенский клуб голкипер сыграл три матча. Контракт Лунёва с «Байером» истекает в июне 2023 года.