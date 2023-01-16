Генрих Мхитарян попал в скандал, связанный с Нагорным Карабахом

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян попал в скандал, связанный с политикой. Армянский футболист снялся в сюжете клубного телевидения, где игроки рассказывали о себе. В ходе видео Мхитарян нарисовал и показал очертание карты Армении, на которой также был изображён Нагорный Карабах как часть армянского государства.
Скриншот из видео с официального YouTube-канала ФК «Интер»
Как сообщает Report.az, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана намерена пожаловаться на Мхитаряна в УЕФА и Федерацию футбола Италии. Действия Генриха также возмутили футбольный клуб «Карабах» и азербайджанских пользователей в соцсетях.
Полное видео презентации:
Напомним, Нагорный Карабах — это регион в Закавказье, где в 1991 году образовалась самопровозглошенная республика. С конца 1980-х годов между Арменией и Азербайджаном длится территориальный конфликт по поводу Нагорного Карабаха.
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