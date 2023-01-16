Защитник ЦСКА Лукин рассказал, кто популярнее в России: футболисты или актёры

Защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил на вопрос, кто популярнее в России: актёры или футболисты, рассказав о забавных случаях со своим братом-актёром Алексеем Лукиным.
«Кто популярнее в России: актёры или футболисты? Надеюсь, футболисты! Но лично я своему брату пока проигрываю. Если вдвоём идём по торговому центру, чаще к нему подходят фоткаться. Но девчонки в директ пишут больше мне. На самом деле нет — ему, конечно. А мне иногда прилетает: «Познакомишь со своим братом?» Отвечаю: «А со мной не хочешь познакомиться?» Нет, только с братом.
Путали ли нас? Бывало. Ко мне подходили: «Отличный сериал, вы крутой актёр». Я вживался в роль: «Спасибо, приятно. Давайте сфоткаемся!», — приводит слова Лукина Sport24.
18-летний Матвей Лукин — брат известного российского актёра Алексея Лукина. Брат футболиста известен своей работой в сериале «Ивановы-Ивановы», где исполнил роль Ивана Иванова.
- 16 января 2023
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