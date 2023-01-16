Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлен состав сборной России на Кубок легенд 2023 года

Объявлен состав сборной России на Кубок легенд 2023 года
Комментарии

Сборная России объявила состав на товарищеский турнир Кубок легенд — 2023, сообщается на официальном сайте соревнований.

Состав сборной России: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Константин Головской, Андрей Ещенко, Евгений Алдонин, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев (к), Андрей Каряка, Егор Титов, Андрей Тихонов, Юрий Жирков и Павел Погребняк.

Напомним, Кубок легенд 2023 года пройдёт 10–12 февраля в ДС «Мегаспорт» в Москве. В турнире примут участие шесть команд: Легенд России, Легенд СНГ (Союз независимых государств), Легенд Европы, Легенд Африки, Легенд латинских стран, сборной Звёзд. Напомним, Кубок легенд проводится с 2009 года. В 2010-м турниру присвоено имя ушедшего из жизни короля российского мини-футбола Константина Ерёменко.

Новость по теме
Карагунис, Абидаль и Санья приедут в Москву на «Кубок Легенд»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023