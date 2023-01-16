Объявлен состав сборной России на Кубок легенд 2023 года

Сборная России объявила состав на товарищеский турнир Кубок легенд — 2023, сообщается на официальном сайте соревнований.
Состав сборной России: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Константин Головской, Андрей Ещенко, Евгений Алдонин, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев (к), Андрей Каряка, Егор Титов, Андрей Тихонов, Юрий Жирков и Павел Погребняк.
Напомним, Кубок легенд 2023 года пройдёт 10–12 февраля в ДС «Мегаспорт» в Москве. В турнире примут участие шесть команд: Легенд России, Легенд СНГ (Союз независимых государств), Легенд Европы, Легенд Африки, Легенд латинских стран, сборной Звёзд. Напомним, Кубок легенд проводится с 2009 года. В 2010-м турниру присвоено имя ушедшего из жизни короля российского мини-футбола Константина Ерёменко.
- 16 января 2023
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