Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зоммер перейдёт в «Баварию», если «Боруссия» М сможет заполучить голкипера «Монпелье»

Зоммер перейдёт в «Баварию», если «Боруссия» М сможет заполучить голкипера «Монпелье»
Комментарии

Голкипер «Монпелье» Йонас Омлин может стать заменой вратарю Яну Зоммеру в мёнхенгладбахской «Боруссии», сообщает Sky Germany.

По информации источника, Зоммер сможет уйти в «Баварию», если мюнхенский клуб заплатит мёнхенгладбахской «Боруссии» сумму, необходимую для трансфера Омлина. Стороны продолжают вести переговоры. На данный момент соглашение не достигнуто. Ранее сообщалось, что «Бавария» готова заплатить за 34-летнего Зоммера € 4 млн, в то время как «Боруссия» хочет от € 8 млн до € 10 млн.

Напомним, «Бавария» находится в поисках нового голкипера после того, как их основной вратарь и капитан команды Мануэль Нойер сломал ногу во время горнолыжного курорта. Сроки его возвращения до сих пор находятся под вопросом, хотя сам 36-летний ветеран хотел бы вернуться в строй в начале следующего сезона.

Новость по теме
«Бавария» возобновила переговоры с «Боруссией» М о трансфере Яна Зоммера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023