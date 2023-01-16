Зоммер перейдёт в «Баварию», если «Боруссия» М сможет заполучить голкипера «Монпелье»

Голкипер «Монпелье» Йонас Омлин может стать заменой вратарю Яну Зоммеру в мёнхенгладбахской «Боруссии», сообщает Sky Germany.
По информации источника, Зоммер сможет уйти в «Баварию», если мюнхенский клуб заплатит мёнхенгладбахской «Боруссии» сумму, необходимую для трансфера Омлина. Стороны продолжают вести переговоры. На данный момент соглашение не достигнуто. Ранее сообщалось, что «Бавария» готова заплатить за 34-летнего Зоммера € 4 млн, в то время как «Боруссия» хочет от € 8 млн до € 10 млн.
Напомним, «Бавария» находится в поисках нового голкипера после того, как их основной вратарь и капитан команды Мануэль Нойер сломал ногу во время горнолыжного курорта. Сроки его возвращения до сих пор находятся под вопросом, хотя сам 36-летний ветеран хотел бы вернуться в строй в начале следующего сезона.
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