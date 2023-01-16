«Тоттенхэм» проведёт переговоры по игроку «Спортинга» Порро. За него требуют € 45 млн

«Тоттенхэм» хочет усилить правый фланг обороны в зимнее трансферное окно, и главной целью клуба является фулбэк «Спортинга» Педро Порро. Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, «шпоры» хотят в течение недели провести новый раунд переговоров с португальским клубом, чтобы прийти к соглашению.
Сам Порро заинтересован в переходе в команду Антонио Конте, однако «Спортинг» по-прежнему настаивает на выплате клаусулы в размере € 45 млн. Также ведутся контакты с агентами футболиста.
Крайний защитник принял участие за «Спортинг» в 23 матчах во всех турнирах. На счету 23-летнего футболиста три гола и семь результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
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