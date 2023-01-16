Кечинов: не планирую оформлять Fan ID. Предпочитаю спокойно смотреть футбол по телевизору

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что не планирует оформлять Fan ID для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.



«Не планирую оформлять Fan ID. Я вообще предпочитаю смотреть футбол спокойно дома по телевизору — меня никто и ничто не отвлекает. Мне так комфортнее.



Если бы я постоянно ходил на стадион, то я бы сделал Fan ID. Не вижу ничего такого в этом. Если ты живёшь честно и скрывать нечего, то что такого в том, чтобы его оформить? Не вижу проблемы. Если есть такие правила и закон, то надо подстраиваться», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, введение паспорта болельщика — Fan ID — болельщики клубов Российской Премьер-Лиги восприняли с негативом и начали бойкотировать посещение матчей.