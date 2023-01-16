Матвей Лукин: рад, что Фернандес вообще возобновил карьеру. Надеюсь, он вернётся в ЦСКА

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о возобновлении карьеры бразильского защитника армейцев Марио Фернандеса и рассказал о знакомстве с ним.

«Расстроен ли я, что Фернандес возобновил карьеру именно в Бразилии? Рад, что он вообще её возобновил. Надеюсь, он вернётся в ЦСКА и будем играть вместе. Но мне до этого ещё надо много работать и доказывать.



Есть ли история про Марио? Написал ему в соцсетях после какого-то суперматча. Не ожидал, что ответит! Написал «спасибо» и красно-синие сердечки. Что-то невероятное! Показывал брату, а он мне: «Фейк». Первое время я и правда думал, что фейк. А как-то подошёл попросить у Марио футболку. Заговорили. Тогда я понял: он меня знает. После этого и переписывались, и встречались на базе.



А на моей первой тренировке с основой Марио первый подошёл: «Не волнуйся, показывай, что умеешь». В одном моменте он прокидывал по флангу, а я отобрал в подкате. После этого Марио похвалил: «Молодец, отличная тренировка! Продолжай развиваться»», — приводит слова Лукина Sport24.

Напомним, бразильский защитник ЦСКА, имеющий также российское гражданство, объявил о приостановлении своей карьеры в мае 2022 года. Недавно Марио Фернандес объявил о её возобновлении, 2023 год он проведёт в «Интернасьонале».