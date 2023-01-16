Матвей Лукин: рад, что Фернандес вообще возобновил карьеру. Надеюсь, он вернётся в ЦСКА

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о возобновлении карьеры бразильского защитника армейцев Марио Фернандеса и рассказал о знакомстве с ним.
«Расстроен ли я, что Фернандес возобновил карьеру именно в Бразилии? Рад, что он вообще её возобновил. Надеюсь, он вернётся в ЦСКА и будем играть вместе. Но мне до этого ещё надо много работать и доказывать.
Есть ли история про Марио? Написал ему в соцсетях после какого-то суперматча. Не ожидал, что ответит! Написал «спасибо» и красно-синие сердечки. Что-то невероятное! Показывал брату, а он мне: «Фейк». Первое время я и правда думал, что фейк. А как-то подошёл попросить у Марио футболку. Заговорили. Тогда я понял: он меня знает. После этого и переписывались, и встречались на базе.
А на моей первой тренировке с основой Марио первый подошёл: «Не волнуйся, показывай, что умеешь». В одном моменте он прокидывал по флангу, а я отобрал в подкате. После этого Марио похвалил: «Молодец, отличная тренировка! Продолжай развиваться»», — приводит слова Лукина Sport24.
Напомним, бразильский защитник ЦСКА, имеющий также российское гражданство, объявил о приостановлении своей карьеры в мае 2022 года. Недавно Марио Фернандес объявил о её возобновлении, 2023 год он проведёт в «Интернасьонале».
- 16 января 2023
-
19:09
-
19:07
-
18:59
-
18:58
-
18:53
-
18:41
-
18:40
-
18:38
-
18:37
-
18:31
-
18:27
-
18:18
-
18:16
-
18:11
-
18:00
-
17:56
-
17:45
-
17:44
-
17:34
-
17:31
-
17:31
-
17:19
-
17:17
-
16:55
-
16:27
-
16:24
-
16:10
-
16:10
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:38
-
15:34
-
15:25
-
15:15