«Челси» готов предложить € 73 млн за хавбека «Брайтона» Кайседо. «Чайки» хотят € 84 млн

После подписания Михаила Мудрика «Челси» не собирается останавливаться в текущее зимнее трансферное окно. По сообщениям журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, синие готовы предложить около € 73 млн за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
«Чайки», однако, готовы рассмотреть расставание со своим 21-летним хавбеком в январе только в том случае, если предложение будет не менее € 84 млн. Кайседо не так давно сменил своих представителей, которые пока не приступили к работе. Это значит, что «Челси» предстоит договариваться в первую очередь с «Брайтоном».
Летом лондонцы уже подписывали игрока «чаек», когда за сумму около € 70 млн в стан синих перешёл крайний защитник Марк Кукурелья. Позже столичный клуб переманил и их главного тренера Грэма Поттера, выплатив неустойку в размере € 25 млн.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»:
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