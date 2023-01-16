Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» придётся открепить игроков из заявки на ЛЧ, чтобы заявить январские трансферы

«Челси» придётся открепить игроков из заявки на ЛЧ, чтобы заявить январские трансферы
Комментарии

«Челси», которые активно проводит январское трансферное окно, в скором будущем столкнётся с проблемой. Как сообщает журналист Evening Standard Низар Кинсела, синим придётся открепить из заявки на Лигу чемпионов несколько игроков, чтобы заявить таких новичков, как Михаил Мудрик, Жоау Феликс и Бенуа Бадьяшиль, а также потенциальные новые подписания.

Сейчас заявка «Челси» насчитывает 24 футболиста, и беспрепятственно они могут включить только одного игрока. Купленные ранее английские футболисты, такие как Рахим Стерлинг, Бен Чилуэлл, Маркус Беттинелли и Карни Чуквуэмека, должны остаться в составе из-за требований УЕФА в отношении игроков своей родной ассоциации. Неприкосновенен и травмированный Армандо Броя, который является доморощенным игроком до 21 года.

Кроме того, «Челси» может заявить на плей-офф Лиги чемпионов только трёх новых игроков, исходя из чего любые новые крупные подписания будут вынуждать главного тренера Грэма Поттера принимать непростые решения. Дедлайн для окончательной заявки на турнир — 2 февраля.

Новость по теме
Тренер «Челси» Эмма Хейз призвала ввести VAR в женском футболе

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023