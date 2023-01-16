«Челси» придётся открепить игроков из заявки на ЛЧ, чтобы заявить январские трансферы

«Челси», которые активно проводит январское трансферное окно, в скором будущем столкнётся с проблемой. Как сообщает журналист Evening Standard Низар Кинсела, синим придётся открепить из заявки на Лигу чемпионов несколько игроков, чтобы заявить таких новичков, как Михаил Мудрик, Жоау Феликс и Бенуа Бадьяшиль, а также потенциальные новые подписания.

Сейчас заявка «Челси» насчитывает 24 футболиста, и беспрепятственно они могут включить только одного игрока. Купленные ранее английские футболисты, такие как Рахим Стерлинг, Бен Чилуэлл, Маркус Беттинелли и Карни Чуквуэмека, должны остаться в составе из-за требований УЕФА в отношении игроков своей родной ассоциации. Неприкосновенен и травмированный Армандо Броя, который является доморощенным игроком до 21 года.

Кроме того, «Челси» может заявить на плей-офф Лиги чемпионов только трёх новых игроков, исходя из чего любые новые крупные подписания будут вынуждать главного тренера Грэма Поттера принимать непростые решения. Дедлайн для окончательной заявки на турнир — 2 февраля.

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