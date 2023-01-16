«Челси» придётся открепить игроков из заявки на ЛЧ, чтобы заявить январские трансферы

«Челси», которые активно проводит январское трансферное окно, в скором будущем столкнётся с проблемой. Как сообщает журналист Evening Standard Низар Кинсела, синим придётся открепить из заявки на Лигу чемпионов несколько игроков, чтобы заявить таких новичков, как Михаил Мудрик, Жоау Феликс и Бенуа Бадьяшиль, а также потенциальные новые подписания.
Сейчас заявка «Челси» насчитывает 24 футболиста, и беспрепятственно они могут включить только одного игрока. Купленные ранее английские футболисты, такие как Рахим Стерлинг, Бен Чилуэлл, Маркус Беттинелли и Карни Чуквуэмека, должны остаться в составе из-за требований УЕФА в отношении игроков своей родной ассоциации. Неприкосновенен и травмированный Армандо Броя, который является доморощенным игроком до 21 года.
Кроме того, «Челси» может заявить на плей-офф Лиги чемпионов только трёх новых игроков, исходя из чего любые новые крупные подписания будут вынуждать главного тренера Грэма Поттера принимать непростые решения. Дедлайн для окончательной заявки на турнир — 2 февраля.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»:
- 16 января 2023
-
19:09
-
19:07
-
18:59
-
18:58
-
18:53
-
18:41
-
18:40
-
18:38
-
18:37
-
18:31
-
18:27
-
18:18
-
18:16
-
18:11
-
18:00
-
17:56
-
17:45
-
17:44
-
17:34
-
17:31
-
17:31
-
17:19
-
17:17
-
16:55
-
16:27
-
16:24
-
16:10
-
16:10
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:38
-
15:34
-
15:25
-
15:15