Состав «Астон Виллы» пополнит 19-летний колумбийский форвард «Чикаго Файр»

«Астон Вилла» объявила о договорённости с клубом МЛС «Чикаго Файр» о переходе 19-летнего колумбийского форварда Джона Дурана. Игрок пополнит состав бирмингемцев после прохождения медосмотра, согласования условий контракта и получения рабочей визы, сообщает пресс-служба клуба.



Дуран является воспитанником академии колумбийского «Энвидаго». За «Чикаго Файр» он выступает с января прошлого года. В минувшем сезоне форвард забил восемь голов и стал автором пяти результативных передач.



Кроме того, на счету Дурана два матча за национальную команду Колумбии U17, в которых он не отметился результативными действиями.



«Астон Вилла» занимает 11-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 19 матчах.

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