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Игорь Осинькин высказался о приезде защитника «Спартака» Рассказова на сборы «Крыльев»

Игорь Осинькин высказался о приезде защитника «Спартака» Рассказова на сборы «Крыльев»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал приезд защитника «Спартака» Николая Рассказова в расположение команды на сборы в Турции.

«Это квалифицированный и опытный игрок, который прошёл все юношеские и молодёжные сборные. Играл со «Спартаком» в Лиге Европы. Мы высоко оцениваем его потенциал и знам, что он может прогрессировать», — приводит слова Осинькина официальный телеграм-канал самарского клуба.

25-летний российский защитник является воспитанником академии «Спартака», выступая за него с 2010 года. В нынешнем сезоне он провёл за московский клуб 11 матчей во всех турнирах, на его счету один забитый мяч. Ранее «Спартак» не объявил Рассказова среди участников зимних сборов в ОАЭ, после чего агент игрока допустил переход его клиента в самарскую команду.

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