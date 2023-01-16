Николай Рассказов прибыл на сбор «Крыльев Советов» в Турции

Защитник «Спартака» Николай Рассказов прибыл на сбор самарских «Крыльев Советов» в Турции.

«Российский защитник Николай Рассказов прибыл в расположение нашей команды в Турции.



Ранее 25-летний футболист выступал за московский «Спартак» и тульский «Арсенал». Также Рассказов играл за молодёжную сборную России», — гласит сообщение в телеграм-канале самарцев.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Николай Рассказов провёл за московскую команду четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.



25-летний россиянин с 2010 года воспитывался в академии «Спартака». За основную команду красно-белых он выступает с 2017 года. Сезон-2020/2021 Рассказов провёл в тульском «Арсенале» на правах аренды.



Всего на счету защитника 58 матчей за «Спартак» и два забитых мяча.