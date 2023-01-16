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Камано: Баринов — рабочая машина, с него нужно брать пример

Камано: Баринов — рабочая машина, с него нужно брать пример
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Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано высказался о работе полузащитника Дмитрия Баринова на сборах команды в ОАЭ, а также рассказал об отдыхе после интенсивных тренировок.

«Баринов — это вообще такая рабочая машина, с него нужно брать пример. То, что он делает на тренировках, то, что он делает в игре, это пример для всех нас.

После такой интенсивной работы нужно много времени на восстановление, на специальные процедуры. Потом, когда есть свободное время, провожу время в своей комнате, общаюсь с друзьями. И, конечно, сон», — приводит слова Камано пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» набрал 13 очков в 17 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

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