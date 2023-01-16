Денис Глушаков отреагировал на желание гендиректора «Арарат-Армения» видеть его в клубе

Полузащитник Денис Глушаков ответил генеральному директору клуба «Арарат-Армения» Погосу Галстяну, который ранее пригласил футболиста в команду.

«Спасибо большое гендиректору «Арарат-Армения» за приглашение! Наберу Арасу Озбилису, скажу, что ставки повышаются, конкуренты включаются в борьбу (смеётся)», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее Глушаков покинул подмосковные «Химки» и сейчас пребывает в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах за «Химки» и отдал одну результативную передачу. Галстян — первый тренер 35-летнего полузащитника.

«Арарат-Армения» набрал 43 очка в 20 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Армении сезона-2022/2023.