Денис Глушаков отреагировал на желание гендиректора «Арарат-Армения» видеть его в клубе

Полузащитник Денис Глушаков ответил генеральному директору клуба «Арарат-Армения» Погосу Галстяну, который ранее пригласил футболиста в команду.
«Спасибо большое гендиректору «Арарат-Армения» за приглашение! Наберу Арасу Озбилису, скажу, что ставки повышаются, конкуренты включаются в борьбу (смеётся)», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее Глушаков покинул подмосковные «Химки» и сейчас пребывает в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах за «Химки» и отдал одну результативную передачу. Галстян — первый тренер 35-летнего полузащитника.
«Арарат-Армения» набрал 43 очка в 20 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Армении сезона-2022/2023.
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