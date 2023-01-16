Футболистка ЦСКА Беспаликова пропустит сезон-2023 из-за проблем со здоровьем

Полузащитник женской команды ЦСКА Валерия Беспаликова не сможет принять участие в сезоне 2023 года по состоянию здоровья.

«К сожалению, старые травмы дают о себе знать. Я по-прежнему испытываю боль, когда мне дают нагрузку, и не могу быть полноценно задействована в тренировочном и игровом процессах. Поэтому по согласованию с руководством клуба, тренерским и медицинским штабами было принято решение о том, что я пропущу этот сезон и займусь полноценным восстановлением. Хочу поблагодарить ЖФК ЦСКА за постоянную поддержку. Для меня очень важно ощущать себя частью коллектива, даже находясь на отдалении от девчонок», — приводит слова Беспаликовой официальный телеграм-канал армейского клуба.

У футболистки выявлены рецидив и повторное повреждение трансплантата передней крестообразной связки правого коленного сустава. Для полноценного выздоровления она пройдёт комплекс реабилитационных мероприятий.