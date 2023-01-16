Араухо — о победе «Барселоны» в Суперкубке Испании: я плакал от радости

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал победу в финальном матче за Суперкубок Испании с «Реалом» (3:1).



«Мы очень хорошо поработали. Команда сплотилась, мы семья. Это очень приятно, потому что это начало новой эры. Победа — огромное счастье. Я плакал от радости, потому что переживал тяжёлые времена из-за травмы, пропустил чемпионат мира. Эта неделя была непростой. Нужно было двигаться постепенно, шаг за шагом, но команда нуждалась во мне», — приводит слова Араухо Goal.com.



«Барселона» Хави сохраняет шансы завоевать ещё три трофея в текущем сезоне. Каталонцы продолжают борьбу за Кубок Испании и Лигу Европы, а также лидируют в испанской Примере с 41 набранным очком после 16 матчей.