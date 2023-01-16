Агент Мемфиса Депая исключил переход игрока в «Интер»
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Себастьян Ледут, агент нападающего «Барселона» Мемфиса Депая, опроверг слухи о переговорах с миланским «Интером». Ранее появилась информация, что клубы планируют совершить обмен футболистами, по итогам которого в стан сине-гранатовых переберётся Хоакин Корреа.
«Никаких переговоров о присоединении Мемфиса к «Интеру» не ведётся. Я могу отрицать все эти сообщения, потому что это не та возможность, которую мы обсуждаем», — приводит слова агента журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
Депай по-прежнему хочет покинуть каталонский клуб в январе, и главным кандидатом на него считается мадридский «Атлетико».
«Барселона» обыграла «Атлетико» и возглавила турнирную таблицу:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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