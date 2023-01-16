Форвард «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга может пополнить состав дортмундской «Боруссии», сообщает talkSPORT.



По информации источника, манкунианцы могут отпустить шведского игрока в связи с тем, что аргентинец Алехандро Гарначо выиграл у него конкуренцию за место в составе.



Помимо немцев, возможностью подписания Эланги интересовались «Борнмут» и «Эвертон», однако переезд в Бундеслигу и возможность выступления в Лиге чемпионов будет для шведа приоритетной.



Сообщается, что будущее Эланги может зависеть от того, приобретёт ли «Юнайтед» ещё одного флангового игрока в атакующую линию.



В текущем сезоне АПЛ Энтони Эланга провёл за манкунианцев 13 матчей и отдал одну результативную передачу.

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