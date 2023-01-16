«Лестер» близок к подписанию вингера «Фиорентины» Нико Гонсалеса

«Лестер» в ближайшее время может завершить сделку по переходу аргентинского крайнего нападающего «Фиорентины» Нико Гонсалеса в стан английского клуба. Об этом сообщает 90min.

Последнее предложение «лис» за игрока оценивалось в € 36,5 млн, а с самим игроком было достигнуто соглашение по личным условиям контракта. И хотя исполнительный директор «фиалок» Джо Бароне заявил, что клуб не намерен отпускать ни Нико Гонсалеса, ни хавбека Софьяна Амрабата, сами итальянцы уже присматриваются к игроку «Аталанты» Жереми Бога в качестве замены аргентинца.

Кроме «Лестера», на Гонсалеса также претендует «Атлетико». Однако мадридцы не готовы повторять предложение английской команды, которая в данный момент находится в зоне вылета английского чемпионата (19-е место).

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