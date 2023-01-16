Юрген Клопп объяснил отсутствие трансферов у «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об отсутствии трансферов у мерсисайдской команды.
«Если бы решения были доступны, мы пригласили бы футболистов, которые могли бы нам помочь. Дело не в том, что мы упрямы и думаем: «Всё, мы будем играть в этом составе до 2050 года». У нас не такой взгляд на ситуацию», — приводит слова Клоппа This is Anfield.
«Ливерпуль» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (47). В тройку лидеров входят также «Манчестер Сити» (39) и «Ньюкасл Юнайтед» (38). В следующем матче чемпионата Англии «Ливерпуль» встретится с лондонским «Челси». Игра состоится 21 января.
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