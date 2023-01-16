Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани возглавил академию «ПСЖ»

Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани возглавил академию «ПСЖ»
Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани занял должность директора академии «ПСЖ». Он сменил на этой должности Жана-Франсуа Пиена, сообщает L'Équipe.

Помощником Каттани станет бывший полузащитник парижан Йоан Кабай, который до этого занимал должность спортивного координатора.

Технический директор академии также будет назначен в ближайшее время. Ожидается, что это место займёт Сирилл Каррьер. «ПСЖ» продолжает реструктуризацию клубной академии, которая началась минувшим летом.

Каттани занимал должность спортивного директора в «Спартаке» с 1 декабря 2021 года по 13 июля 2022 года. В 2017 году он работал скаутом в «Челси», а в 2018-м перешёл в скаутскую службу «ПСЖ».

Новость по теме
Каттани: хотел сохранить Жиго в «Спартаке». Предлагал ему больше денег, чем выделил Федун

Каттани: иностранцы, не иностранцы — самое главное «Спартак»!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023