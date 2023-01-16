Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани возглавил академию «ПСЖ»
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Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани занял должность директора академии «ПСЖ». Он сменил на этой должности Жана-Франсуа Пиена, сообщает L'Équipe.
Помощником Каттани станет бывший полузащитник парижан Йоан Кабай, который до этого занимал должность спортивного координатора.
Технический директор академии также будет назначен в ближайшее время. Ожидается, что это место займёт Сирилл Каррьер. «ПСЖ» продолжает реструктуризацию клубной академии, которая началась минувшим летом.
Каттани занимал должность спортивного директора в «Спартаке» с 1 декабря 2021 года по 13 июля 2022 года. В 2017 году он работал скаутом в «Челси», а в 2018-м перешёл в скаутскую службу «ПСЖ».
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