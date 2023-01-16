«Вулверхэмптон» готов избавиться от Гонсалу Гедеша. Его купили летом за € 31 млн

«Вулверхэмптон» готов расстаться с португальским полузащитником Гонсалу Гедешем, который перешёл в клуб в августе минувшего года за € 31 млн, сообщает talkSPORT.
В составе «Валенсии» в минувшем сезоне Гедеш за 36 матчей Ла Лиги забил 11 голов и отдал шесть результативных передач, а в этом сезоне в 17 играх за «волков» один раз поразил ворота соперника и стал автором одного голевого паса.
По информации источника, португальцу будет трудно рассчитывать на регулярную игровую практику под руководством Хулена Лопетеги, особенно с приходом в клуб Марио Лемины из «Ниццы» и возможным появлением в стане «волков» Пабло Сарабии из «ПСЖ».
«Вулверхэмптон» занимает 16-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 19 матчах.
«Спортинг» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в товарищеском матче
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