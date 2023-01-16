Деклан Райс — главная цель «Арсенала» на лето. За игрока требуют € 90 млн

Опорный полузащитник и капитан «Вест Хэма» Деклан Райс стал главной целью «Арсенала» на летнее трансферное окно. Об этом сообщает британское издание The Times.

Контракт Райса в «молотобойцами» истекает летом 2024 года, и ожидается, что этим летом игрок покинет клуб, так как не единожды он отвергал предложения о продлении соглашения. Считается, что «Вест Хэм» будет требовать за своего капитана не менее € 90 млн. «Канониры» намерены выиграть борьбу за игрока у таких клубов, как «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Райс провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также на счету футболиста пять игр за сборную Англии на чемпионате мира в Катаре.

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