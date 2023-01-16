Роналду будет капитаном команды звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» в матче с «ПСЖ»

Португальский нападающий Криштиану Роналду выведет объединённую команду двух лучших клубов Саудовской Аравии, «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля», в качестве капитана на товарищескую встречу с «ПСЖ», за который выступает Лионель Месси. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

На данный момент Роналду не провёл ни одной игры в составе своего нового клуба. Товарищеский матч команды двух лучших клубов чемпионата Саудовской Аравии и «ПСЖ» запланирован на 19 января, начало — в 20:00 мск.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в последних числах декабря 2022 года. Согласно информации журналистов, 37-летний португалец будет получать около € 200 млн за сезон, а его соглашение с клубом рассчитано на 2,5 года.

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