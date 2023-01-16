Состав «Эвертона» может пополнить лучший бомбардир «Вест Хэма» в эпоху АПЛ

«Эвертон» планирует подписать форварда «Вест Хэма» Майкла Антонио, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за сохранение прописки в английской Премьер-лиге, сообщает talkSPORT.



По информации источника, «молотобойцы» будут открыты к предложениям по ямайскому футболисту, если найдут ему замену. Контракт Антонио с лондонским клубом истекает через 18 месяцев, и он может рассмотреть предложения от других команд.



Другим кандидатом на приобретение лучшего бомбардира «Вест Хэма» в эпоху Премьер-лиги считается «Вулверхэмптон».



Команда Фрэнка Лэмпарда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Столько же и у других клубов в зоне вылета – «Саутгемптона» и «Вест Хэма».

Шикарный гол отца Лэмпарда 48-летней давности. Как это было: