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Состав «Эвертона» может пополнить лучший бомбардир «Вест Хэма» в эпоху АПЛ

Состав «Эвертона» может пополнить лучший бомбардир «Вест Хэма» в эпоху АПЛ
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«Эвертон» планирует подписать форварда «Вест Хэма» Майкла Антонио, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за сохранение прописки в английской Премьер-лиге, сообщает talkSPORT.

По информации источника, «молотобойцы» будут открыты к предложениям по ямайскому футболисту, если найдут ему замену. Контракт Антонио с лондонским клубом истекает через 18 месяцев, и он может рассмотреть предложения от других команд.

Другим кандидатом на приобретение лучшего бомбардира «Вест Хэма» в эпоху Премьер-лиги считается «Вулверхэмптон».

Команда Фрэнка Лэмпарда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Столько же и у других клубов в зоне вылета – «Саутгемптона» и «Вест Хэма».

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