Состав «Эвертона» может пополнить лучший бомбардир «Вест Хэма» в эпоху АПЛ

«Эвертон» планирует подписать форварда «Вест Хэма» Майкла Антонио, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за сохранение прописки в английской Премьер-лиге, сообщает talkSPORT.
По информации источника, «молотобойцы» будут открыты к предложениям по ямайскому футболисту, если найдут ему замену. Контракт Антонио с лондонским клубом истекает через 18 месяцев, и он может рассмотреть предложения от других команд.
Другим кандидатом на приобретение лучшего бомбардира «Вест Хэма» в эпоху Премьер-лиги считается «Вулверхэмптон».
Команда Фрэнка Лэмпарда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Столько же и у других клубов в зоне вылета – «Саутгемптона» и «Вест Хэма».
Шикарный гол отца Лэмпарда 48-летней давности. Как это было:
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