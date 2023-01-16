«Боруссия» Д установила дедлайн форварду Мукоко для принятия решения о новом контракте

Дортмундская «Боруссия» решила подстегнуть своего нападающего Юссуфу Мукоко, у которого летом 2023 года заканчивается контракт, и попросила определиться со своим будущем до возобновления немецкого чемпионата.

«Мы сделали очень привлекательное предложение, которое даёт ему много возможностей для развития. Мы ждём его решения. Он должен сделать это со своим окружением. Теперь Юссуфа может принять это предложение и остаться в «Боруссии», иначе наши пути разойдутся. Я бы хотел, чтобы он выбрал нас, потому что вижу огромный потенциал в нём. Но у нас, как у любого клуба, есть пределы, и мы их установили.

Юссуфа и его советники знают, что мы ожидаем решения на этой неделе, потому что мы обсуждаем тему, которую хотим уточнить до первого дня игры. Хотим, чтобы он мог полностью посвятить себя спортивным задачам», — приводит слова спортивного директора «Боруссии» Себастьяна Келя издание Kicker.

Если Мукоко решит не продлевать контракт с дортмундцами, то летом он покинет клуба в статусе свободного агента. На нападающего претендуют «Барселона», «Челси» и «Ньюкасл».

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