Гранат: Fan ID — большая проблема для фанатов. Надеюсь, найдётся компромисс

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат ответил на вопрос, оформил ли он Fan ID для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, а также выразил надежду, что в ближайшее время по паспорту болельщика найдётся компромисс, так как фанаты негативно встретили это нововведение.
«Конечно же, я уже оформил Fan ID. Мне хочется попадать на футбол в Москве после зимней паузы. Без этого теперь никак. Если говорить в общем про ситуацию, то Fan ID — большая проблема для фанатов. Надеюсь, что в самое ближайшее время начнутся какие-то послабления или найдётся компромисс для всех», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, с 1 декабря Fan ID будет действовать на всех аренах российского чемпионата. Ранее из-за введения документа фанаты клубов стали бойкотировать посещение матчей.
- 16 января 2023
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