Ярослав Ракицкий после возвращения в «Шахтёр» рассказал о личных целях на остаток сезона

Защитник Ярослав Ракицкий, который на правах свободного агента перешёл в «Шахтёр», рассказал, с кем из штаба горняков общался перед принятием решения о переходе, а также рассказал о задачах, которые ставит перед собой в текущем сезоне.

«Я всегда мечтал вернуться в «Шахтёр». Я люблю этот клуб, и моё сердце принадлежит только «Шахтёру». Где бы я ни играл, я предан этому клубу.



Я разговаривал с Дарио Срной перед переходом, вчера разговаривал с тренером – мы понимали друг друга. Всё зависит от меня. Несмотря на свой возраст, 33 года, я ещё молод и приложу усилия, чтобы навязать свою кандидатуру тренеру, чтобы попасть в стартовый состав.



Я смотрел практически все матчи клуба в Лиге чемпионов, и игра мне очень понравилась. Молодые ребята не боятся, плюс есть опытные, которые помогают – хороший баланс. И есть куда расти, это не предел. Надеюсь, что с каждой тренировкой и с каждой игрой «Шахтёр» будет набирать обороты, двигаться вперед и добиваться поставленных целей.



У клуба только одна амбиция – всегда быть первым и добиваться хороших результатов в еврокубках. И моя задача – помочь команде. Если я помогу команде достичь результата, я буду радоваться себе, и там пусть другие оценивают меня», — приводит слова Ракицкого пресс-служба «горняков».