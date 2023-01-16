Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в начале января встречался с Мохамедом Салахом

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи был замечен в компании египетского форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха после матча мерсисайдцев с «Брентфордом» (1:3), сообщает журналист Исмаэль Махмуд в «твиттере». Детали беседы остаются неизвестны.



Напомним, ранее появилась информация, что компания Qatar Sports Investments (QSI), которая владеет парижским клубом, может приобрести «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед».



В текущем сезоне английской Премьер-лиги египтянин провёл за «Ливерпуль» 18 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.



Красные занимают лишь девятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 18 матчах.



«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, однако команда, которая в первой части сезона шла без поражений, дважды уступила в последних трёх встречах турнира.

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