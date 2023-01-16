Тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар может возглавить «Ниццу»

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар может стать наставником «Ниццы», сообщает L'Equipe.



Ранее от должности главного тренера французского клуба был освобождён Люсьен Фавр. Временно исполняющим обязанности наставника стал Дидье Дигар. По информации источника, руководство «Ниццы» рассматривает возможность приглашения Ренара в клуб. Действующее соглашение Ренара с Федерацией футбола Саудовской Аравии рассчитано до 2027 года и содержит пункт, позволяющий французскому специалисту досрочно покинуть сборную в случае выплаты компенсации.



«Ницца» набрала 25 очков в 19 матчах и занимает десятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «ПСЖ» (47).

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