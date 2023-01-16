Яка Бийол назвал лучшего игрока, с которым выступал в ЦСКА

Защитник «Удинезе» Яка Бийол, переехавший в Италию из московского ЦСКА, назвал лучшего футболиста, с которым он играл в армейском клубе, а также рассказал, каких российских игроков московской команды считает самыми сильными.
«Никола Влашич – лучший из тех, с кем я играл в ЦСКА. Он показывал топовый футбол. Влашич входил в тройку лучших игроков РПЛ. В «Торино» просматривается та игра, которую Никола показывал в РПЛ — правда, в Италии он стал ещё сильнее. Хотелось бы, чтобы Влашич остался в Италии.
Кто лучший из россиян ЦСКА, кроме Акинфеева? Дивеев. У него самый высокий потенциал. Этот парень сильно помог мне, когда меня ставили вторым центральным защитником. Уверен: скоро он заиграет не только в Италии, но и в любом европейском чемпионате.
В ЦСКА есть ещё Чалов, Обляков, Кучаев. Именно благодаря им в ближайшее время команда может взять трофей. Пока Федя, Ваня и Костя приносят удовольствие российским болельщикам, но надеюсь, что они раскроют потенциал и переедут в Европу», — приводит слова Бийола Sport24.
- 16 января 2023
-
23:45
-
23:34
-
23:20
-
23:20
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:32
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:05
-
21:59
-
21:51
-
21:45
-
21:39
-
21:36
-
21:31
-
21:25
-
21:19
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:45
-
20:26
-
20:25
-
20:20
-
20:00
-
19:58
-
19:52