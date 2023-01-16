Анзор Кавазашвили заявил, что оформил Fan ID

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили сообщил, что уже оформил паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.

«Я давным-давно оформил Fan ID», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, наличие Fan ID требовалось с начала сезона при посещении домашних матчей «Урала», «Сочи», «Пари Нижний Новгород», «Ростова» и самарских «Крыльев Советов». С 1 декабря прошлого года закон о паспорте болельщика распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов Премьер-Лиги. Болельщики клубов Российской Премьер-Лиги восприняли введение Fan ID с негативом. Крупные фанатские объединения клубов начали бойкотировать посещение матчей российского чемпионата.