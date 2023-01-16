«Порту» хочет продлить соглашение с Пепе до 2025 года. В феврале ему исполнится 40 лет

«Порту» хочет продлить контракт с защитником Пепе, которому в феврале исполнится 40 лет, до 2025 года, сообщает Maisfutebol.



Текущее соглашение португальского ветерана действует до конца нынешнего сезона. Пепе, несмотря на возраст, продолжает выступать на высоком уровне. Именно поэтому «драконы» хотят оставить защитника в команде и уже предложили ему новый контракт.



По информации источника, условия по новому соглашению нравятся португальцу, переговоры проходят в позитивном ключе.



Пепе провёл четыре матча в составе национальной команды и забил один гол – в матче 1/8 финала со Швейцарией (6:1). Этот мяч в итоге стал победным.



За «драконов» в текущем сезоне чемпионата Португалии защитник провёл восемь игр, в которых получил одну жёлтую карточку.

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Потасовка Пепе и Мхитаряна в товарищеском матче: