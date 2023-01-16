«Ноттингем Форест» усилится двукратным обладателем Кубка Либертадорес

Опорный полузащитник «Палмейраса» Данило перейдёт в «Ноттингем Форест». Футболист успешно прошёл медосмотр и вскоре подпишет контракт с английским клубом, после чего о сделке будет объявлено официально, сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».



В минувшем сезоне бразильского первенства 21-летний хавбек принял участие в 34 встречах «Палмейраса», забил один гол и отдал две результативные передачи, а также получил пять жёлтых и одну красную карточку. Данило дважды выиграл с командой Кубок Либертадорес и один раз – Кубок Бразилии.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 25 млн.



«Лесники» занимают 13-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, после 19 матчей у команды 20 очков.

Топ голов «Палмейрас» в ворота «Шапекоэнсе»: