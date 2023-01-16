Кейлор Навас обсудил с Криштиану Роналду проект «Аль-Насра». Клуб интересуется вратарём

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас обсудил с португальским нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду возможный переход в клуб из Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, Навас беседовал с Роналду, чтобы узнать о проекте «Аль-Насра». Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» рассматривает кандидатуру костариканского вратаря на замену травмированному Давиду Оспине. Клуб предложил Навасу трёхлетнее соглашение. Действующий контракт Наваса с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года, и французский клуб пока не готов отпускать 36-летнего голкипера. "
Напомним, Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.
- 16 января 2023
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