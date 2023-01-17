«Брайтон» хочет получить € 28 млн за Троссарда. Контракт игрока истекает в июне

«Брайтон» не собирается отпускать своего крайнего атакующего нападающего Ленадро Троссарда в январе по цене интересующихся клубов. Как сообщает talkSPOPT, «чайки» хотят получить за бельгийца около € 28 млн, несмотря на то, что контракт игрока истекает в июне.
Уже летом Троссард может покинуть команду на правах свободного агента и ожидалось, что если игрок уйдёт зимой, то за символическую цену. Считается, что «Тоттенхэм» устно предложил за Леандро € 13,5 млн, но «чайки» ответили отказом. Также за бельгийцем следит «Арсенал», который хочет усилить фланг атаки после неудачи с подписанием Михаила Мудрика, перешедшего в «Челси».
28-летний футболист провёл за «Брайтон» 16 матчей в английской Премьер-лиге. На его счету семь голов и две результативные передачи.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 17 января 2023
-
00:57
-
00:49
-
00:45
-
00:33
-
00:19
-
00:17
- 16 января 2023
-
23:58
-
23:45
-
23:34
-
23:20
-
23:20
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:32
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:05
-
21:59
-
21:51
-
21:45
-
21:39
-
21:36
-
21:31
-
21:25
-
21:19
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:57
-
20:56