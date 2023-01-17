«Брайтон» хочет получить € 28 млн за Троссарда. Контракт игрока истекает в июне

«Брайтон» не собирается отпускать своего крайнего атакующего нападающего Ленадро Троссарда в январе по цене интересующихся клубов. Как сообщает talkSPOPT, «чайки» хотят получить за бельгийца около € 28 млн, несмотря на то, что контракт игрока истекает в июне.

Уже летом Троссард может покинуть команду на правах свободного агента и ожидалось, что если игрок уйдёт зимой, то за символическую цену. Считается, что «Тоттенхэм» устно предложил за Леандро € 13,5 млн, но «чайки» ответили отказом. Также за бельгийцем следит «Арсенал», который хочет усилить фланг атаки после неудачи с подписанием Михаила Мудрика, перешедшего в «Челси».

28-летний футболист провёл за «Брайтон» 16 матчей в английской Премьер-лиге. На его счету семь голов и две результативные передачи.

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