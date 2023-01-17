Невилл: меня завораживает работа, проделанная тен Хагом в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о последних выступления «красных дьяволов».



«Меня завораживает работа, проделанная тен Хагом. Если бы четыре месяца назад мне сказали, что «Манчестер Юнайтед» будет именно там, где находится сейчас, я бы ответил, что у такого расклада нет никаких шансов.



Я бы сказал, что «Манчестер Юнайтед» будет где-то в середине таблицы. Если вспомнить конец прошлого сезона и начало текущего, сложно предположить, что они смогут успешно идти по сезону. Я считал, что они переплатили за некоторых игроков, и всё это выглядело как типичная паника «Манчестер Юнайтед». Но тренер сумел меня поразить. Это действительно серьёзная работа», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.