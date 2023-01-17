Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Невилл: меня завораживает работа, проделанная тен Хагом в «Манчестер Юнайтед»

Невилл: меня завораживает работа, проделанная тен Хагом в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о последних выступления «красных дьяволов».

«Меня завораживает работа, проделанная тен Хагом. Если бы четыре месяца назад мне сказали, что «Манчестер Юнайтед» будет именно там, где находится сейчас, я бы ответил, что у такого расклада нет никаких шансов.

Я бы сказал, что «Манчестер Юнайтед» будет где-то в середине таблицы. Если вспомнить конец прошлого сезона и начало текущего, сложно предположить, что они смогут успешно идти по сезону. Я считал, что они переплатили за некоторых игроков, и всё это выглядело как типичная паника «Манчестер Юнайтед». Но тренер сумел меня поразить. Это действительно серьёзная работа», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

Новость по теме
«Весь мир узнал об этом раньше меня». Дэвид Мойес — об увольнении из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023