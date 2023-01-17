«Арсенал» может подписать вингера «Байера» Диаби. Летом за игрока просили € 60 млн

Лондонский «Арсенал» ищет альтернативные варианты для усиления левого фланга атаки после провала подписания Михаила Мудрика, который перешёл в «Челси». Как сообщает Sky Sport Germany, «канониры» нацелились на крайнего нападающего «Байера» Муссу Диаби.

Контракт 23-летнего игрока с немецким клубом истечёт только летом 2025 года, поэтому сделка обещает быть дорогой. Летом «Ньюкасл» предлагал за игрока € 35-40 млн, но «Байер» требовал как минимум € 60 млн.

В качестве альтернативы Диаби называется вингер «Барселоны» Рафинья, который перешёл в испанский клуб минувшим летом. Однако никаких переговоров по бразильцу не проводилось, а сам он бы хотел остаться в своей нынешней команде.

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