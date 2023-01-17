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«Эмполи» дома с минимальным счётом обыграл «Сампдорию»

«Эмполи» дома с минимальным счётом обыграл «Сампдорию»
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Завершился матч итальянской Серии А, в котором «Эмполи» принимал «Сампдорию». Команды встречались на стадионе «Карло Кастеллани». Встреча завершилась победой хозяев — 1:0.

На 55-й минуте встречи забил Тайронн Эбюэхи после передачи Филиппо Бандинелли и вывел хозяев вперёд. Гости могли уйти от поражения, однако гол Омара Колли на 90+7-й минуте отменили после видеопросмотра.

«Эмполи» набрал 22 очка и поднялся на 12-ю позицию в турнирной таблице. «Сампдория» (9) — на 19-м месте.

«Эмполи» в следующем матче Серии А отправится в Милан, где встретится с «Интером». «Сампдория» 22 января примет «Удинезе».

Лидером соревнования является «Наполи». Команда Лучано Спаллетти в 18 матчах набрала 47 очков и опережает ближайшего преследователя – «Милан» — на девять баллов.

Италия - Серия А. 18-й тур
16 января 2023, понедельник. 22:45 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
1 : 0
Сампдория
Генуя
1:0 Эбюэхи – 55'
Комментарии
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